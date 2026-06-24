Канцлер Німеччини: Європа не послабить підтримку України, а Росії час почати мирні переговори

Підтримка України з боку Європи залишиться непохитною, а Росії варто перейти до мирних переговорів на тлі єдності, яку демонструють західні союзники.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками зустрічі глав держав та урядів Європейської п’ятірки, передає «Укрінформ».

За словами Мерца, на зустрічі в Анкарі планують продемонструвати потужний сигнал на підтримку України. Зокрема, німецький уряд пропонує забезпечити Київ, як європейського союзника НАТО, серйозними фінансовими зобов’язаннями.

Він підкреслив, що РФ отримала однозначний натяк: Україна залишається сильною, а європейська допомога не зменшується. Канцлер також додав, що після саміту G7 у французькому Евіані трансатлантична єдність стала міцною як ніколи. На думку глави уряду ФРН, Кремль має зробити з цього висновки, адже час для початку мирних переговорів уже настав.

Крім того, Мерц зазначив, що країни E5 прагнуть бачити Альянс сильним та згуртованим, тому планують розвивати його європейську складову. Союзники вже втілюють рішення минулорічного саміту в Гаазі та збільшують оборонні витрати до 3,5% ВВП. Німеччина планує вийти на цей показник до 2029 року.