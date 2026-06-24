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Bloomberg: Угорщина планує розсекретити досьє спецслужб часів комуністичного режиму

Після переходу до демократії, Угорщина досі не оприлюднила такі документи.

Bloomberg: Угорщина планує розсекретити досьє спецслужб часів комуністичного режиму
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Угорський уряд подав законопроєкт, який передбачає розсекречення архівів із досьє на інформаторів часів комуністичного режиму, пише Bloomberg.

Ініціатива з’явилася через 37 років після падіння комунізму у Східній Європі. На відміну від більшості країн колишнього радянського блоку, Угорщина досі не оприлюднила такі документи після переходу до демократії.

Прем’єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що йдеться про "погашення багаторічного боргу" перед суспільством. За його словами, доступ до матеріалів планують відкрити до 23 жовтня – дати річниці Угорської революції 1956 року проти радянського режиму.

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"Ми погашаємо багаторічний борг", – написав Мадяр у соцмережах.

Згідно з пропозицією, буде створено незалежну комісію з істориків, архівістів та представників спецслужб, яка визначатиме, які документи залишатимуться засекреченими. При цьому критерії обмеження доступу до інформації будуть змінені – тепер секретність може зберігатися лише у випадках загрози відносинам з ЄС, Європейським економічним простором або НАТО.

Фактично це означає, що Росія більше не буде підставою для обмеження доступу до таких архівів.

Водночас аналітики зазначають, що навіть за умови ухвалення закону частина документів може бути втрачена або залишатися недоступною, однак крок уряду розглядають як важливий символічний жест у напрямку відкриття архівів комуністичної епохи.

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