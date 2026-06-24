Сибіга попередив про ймовірну загрозу через військові навчання Білорусі біля кордону з Україною та НАТО

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту бути пильною на тлі військових навчань у Гродненській області Білорусі.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

За його словами, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району здійснює масове оповіщення близько 2000 призовників і формує попередні пункти збору. Хоча офіційно ці дії подаються як рутинна перевірка, на думку української сторони, вони мають елемент демонстративного тиску на сусідні держави.

Реклама

Сибіга зазначив, що керівництво Білорусі не демонструє намірів до деескалації, натомість посилює військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО.

Він також заявив, що така політика узгоджується з інтересами Кремля та суперечить публічним заявам Мінська про мирні наміри.

Україна продовжує стежити за ситуацією та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на білоруський режим.