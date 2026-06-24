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Сибіга попередив про ймовірну загрозу через військові навчання Білорусі біля кордону з Україною та НАТО

Глава МЗС закликає міжнародних партнерів посилити тиск на білоруський режим.

Сибіга попередив про ймовірну загрозу через військові навчання Білорусі біля кордону з Україною та НАТО
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту бути пильною на тлі військових навчань у Гродненській області Білорусі.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

За його словами, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району здійснює масове оповіщення близько 2000 призовників і формує попередні пункти збору. Хоча офіційно ці дії подаються як рутинна перевірка, на думку української сторони, вони мають елемент демонстративного тиску на сусідні держави.

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Сибіга зазначив, що керівництво Білорусі не демонструє намірів до деескалації, натомість посилює військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО. 

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Він також заявив, що така політика узгоджується з інтересами Кремля та суперечить публічним заявам Мінська про мирні наміри.

Україна продовжує стежити за ситуацією та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на білоруський режим.

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