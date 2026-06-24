Частина вже прибула в Україну.

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Україна отримає від Данії додаткову партію військової допомоги у вигляді 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів, частина з яких уже прибула.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, міжнародна підтримка сьогодні концентрується на найбільш пріоритетних напрямах – протиповітряній обороні, далекобійній артилерії та розвитку українських безпілотних систем.

Федоров наголосив, що українська сторона постійно працює з партнерами над підвищенням ефективності допомоги та її адаптацією до потреб фронту.

Він зазначив, що співпраця з Данією є прикладом оперативного реагування на запити України: частину вже запланованої допомоги було переорієнтовано з короткодальної артилерії на більш далекобійні рішення.

Такі боєприпаси є критично важливими в умовах сучасних бойових дій, оскільки дозволяють ефективніше уражати ворожі цілі та зменшують ризики для українських військових.