ДПСУ: На Чернігівщині періодично виявляють сліди диверсантів і вибухівку

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пожежа на Чернігівщині через обстріли

У межах Чернігівської області не фіксують активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

За його словами, хоча загроза застосування росіянами ДРГ залишається, їхньої безпосередньої активності на Чернігівщині зараз не спостерігається.

Водночас українські сили періодично виявляють сліди перебування диверсантів, зокрема, у вигляді закладених вибухових предметів.