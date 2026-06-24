Додати LB.ua як бажане джерело в Google

ЦПД спростували російський фейк про начебто "2,4 мільйона втрат у ЗСУ"

Інформація, яку поширюють проросійські ресурси про нібито 2,4 мільйона загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, є фейком.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У ЦПД зазначили, що ворожі джерела намагаються подати вигадану інформацію як нібито результат "зламу баз даних" українських військових та державних установ. Однак такі твердження не відповідають дійсності.

Фахівці наголошують, що озвучені "цифри втрат" перевищують загальну чисельність української армії, що само по собі виключає їхню правдоподібність.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що подібні інформаційні вкиди є частиною тривалої кампанії російської пропаганди, метою якої є маніпуляція суспільною думкою та відволікання уваги від власних втрат армії РФ на фронті.

Також у ЦПД нагадали, що раніше вже спростовували аналогічний фейк про "1,7 млн втрат" України, який був поширений російськими пропагандистами.