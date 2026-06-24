Свириденко: уряд виділив понад 459 млн грн на створення сучасних STEM-лабораторій

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У 2026 році 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв у 22 областях України отримають фінансування на створення сучасних STEM-лабораторій, кабінетів природничих наук та оновлення навчальної інфраструктури.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд уже спрямував понад 459 млн грн для перших 85 закладів освіти. Ще 45 ліцеїв отримають фінансування найближчим часом.

Реклама

За ці кошти громади зможуть закупити сучасне навчальне обладнання, мультимедійні комплекси та меблі для освітніх просторів.

Зазначається, що ці заклади з 2027 року стануть частиною мережі профільної старшої школи в межах реформи Нової української школи.

Загалом у 2026 році на оновлення освітніх просторів уряд передбачив 3,2 млрд грн. Кошти спрямують на модернізацію пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв.

"Оновлення шкільної інфраструктури — це один із ключових напрямів реформи Нової української школи зі створення умов для якісного навчання та здобуття практичних навичок. Також оновлюємо зміст навчальних програм та створюємо можливості для професійного розвитку педагогів, щоб вони ефективніше впроваджували сучасні методики навчання", — наголошує Свириденко.