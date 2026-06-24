Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Херсонщині загинула людина, ще 11 поранені

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також транспорт.

Через російські обстріли на Херсонщині загинула людина, ще 11 поранені
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Російські війська упродовж дня, 24 червня, продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської області. Одна людина загинула, ще 11 зазнали травм.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За даними слідства, упродовж 24 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, атакувала дронами різного типу. Вдарили також балістикою. 

Через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – отримали травми. 

Близько 13:00 військові армії РФ вдарили балістичною ракетою по території неподалік села Новопетрівка. 

Там працювали учасники неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування території. Загинув 24-річний чоловік, ще п’ять людей – отримали поранення різного ступеню.

У Херсоні четверо містян дістали травм внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА. 

Також близько 17:00 військові РФ спрямували ударний дрон по цивільній автозаправці. Попередньо відомо, що двоє осіб отримали важкі травми та були доправлені до лікарні. Інформація уточнюється.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies