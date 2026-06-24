Через російські обстріли на Херсонщині загинула людина, ще 11 поранені

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також транспорт.

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Російські війська упродовж дня, 24 червня, продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської області. Одна людина загинула, ще 11 зазнали травм.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, упродовж 24 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, атакувала дронами різного типу. Вдарили також балістикою.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – отримали травми.

Близько 13:00 військові армії РФ вдарили балістичною ракетою по території неподалік села Новопетрівка.

Там працювали учасники неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування території. Загинув 24-річний чоловік, ще п’ять людей – отримали поранення різного ступеню.

У Херсоні четверо містян дістали травм внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА.

Також близько 17:00 військові РФ спрямували ударний дрон по цивільній автозаправці. Попередньо відомо, що двоє осіб отримали важкі травми та були доправлені до лікарні. Інформація уточнюється.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.