Отримав підозру заступник мера Бучі, який завищив вартість відновлення будинків після російської окупації

Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

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Заступнику міського голови Бучі повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомило Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області.

За даними слідства, після деокупації міста посадовець уклав договори на капітальний ремонт покрівель п'яти багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень під час бойових дій. Під час виконання робіт до кошторисної документації вносили завищені ціни на будівельні матеріали. На підставі актів виконаних робіт, які підписав заступник міського голови, підрядній організації перерахували бюджетні кошти.

Висновки проведених експертиз засвідчили, що внаслідок цих дій державі завдали збитків на понад 3 мільйони гривень.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчинене повторно.

Наразі досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.