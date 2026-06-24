Через російські обстріли загинули двоє людей на Дніпропетровщині

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Майже 50 разів росіяни атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Є жертви.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, двоє людей загинули, ще троє поранені.

Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Загинув чоловік, ще один госпіталізований у стані середньої тяжкості, а двоє інших поранених лікуватимуться амбулаторно.

У Солонянській громаді Дніпровського району і Павлограді виникли пожежі. А у Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді. Загинула людина.