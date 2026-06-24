Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли загинули двоє людей на Дніпропетровщині

Ще троє – поранені.

Через російські обстріли загинули двоє людей на Дніпропетровщині
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Майже 50 разів росіяни атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Є жертви.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, двоє людей загинули, ще троє поранені. 

Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Загинув чоловік, ще один госпіталізований у стані середньої тяжкості, а двоє інших поранених лікуватимуться амбулаторно.

У Солонянській громаді Дніпровського району і Павлограді виникли пожежі. А у Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді. Загинула людина.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies