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Макрон: саміт НАТО в Анкарі має закріпити єдину позицію щодо України та посилення тиску на РФ

На саміті в Анкарі планується закріпити рішення щодо обмеження доходів РФ від експорту нафти й газу.

Макрон: саміт НАТО в Анкарі має закріпити єдину позицію щодо України та посилення тиску на РФ
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

На майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзники мають підтвердити та закріпити спільну позицію щодо підтримки України, яка формується після саміту G7 в Евіані.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів у форматі NATO E5 у Берліні, пише "Укрінформ".

"Ми перебуваємо в моменті нового зближення між європейцями та американцями. І послідовність, яка почалася на G7 в Евіані, продовжилася на Європейській раді минулого тижня, має тривати на саміті НАТО в Анкарі, а потім у межах Коаліції охочих на підтримку України та гарантій безпеки, яку ми зберемо 13 липня", – заявив Макрон.

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За словами Макрона, йдеться про продовження узгодженої лінії підтримки України, включно із захистом її суверенітету, наданням військової та енергетичної допомоги, а також посиленням санкцій проти Росії.

Французький президент наголосив, що останні міжнародні зустрічі, зокрема саміт G7 у Евіані та засідання Європейської ради, продемонстрували "безпрецедентне зближення позицій" союзників  та Сполучених Штатів.

Він підкреслив, що вперше за тривалий час усі країни G7 погодили спільний текст, у якому підтверджено підтримку територіальної цілісності України та подальший санкційний тиск на Росію.

Окремо Макрон заявив, що на саміті в Анкарі планується закріпити рішення щодо обмеження доходів РФ від експорту нафти й газу та посилення санкційної політики.

"Посилення санкцій рухається саме в цьому напрямі. Воно було зафіксоване останніми днями. Саме це ми будемо закріплювати під час нашого обговорення в Анкарі", – зазначив він.

Президент Франції також наголосив, що саміт в Анкарі має знову підтвердити важливість європейської опори НАТО. Окремо він подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за його роль у зміцненні позицій своєї країни в Європі та НАТО "з гідністю, порядністю та мужністю".

  • Група E5 була створена у 2024 році. Головна мета – стандартизація озброєння, координація макрофінансової допомоги та розвиток власної оборонної промисловості. 
  • Протягом першого року формат об’єднував міністрів оборони, але згодом - переріс у зустрічі на найвищому рівні – за участю лідерів держав.
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