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Представник Держдепу США: На фронті змінилася динаміка - зараз Україна виграє війну

Тим часом Штати разом із європейськими партнерами відновлюють повноцінний санкційний тиск на Росію.

Представник Держдепу США: На фронті змінилася динаміка - зараз Україна виграє війну
український військовий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Динаміка бойових дій в Україні суттєво змінилася на користь ЗСУ, і наразі українська сторона виграє війну. 

Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін під час виступу на «Українському обіді» у Гданську, повідомляє «РБК-Україна».

За словами Левіна, Сполучені Штати разом із європейськими партнерами відновлюють повноцінний санкційний тиск на Росію.

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Представник Держдепартаменту наголосив, що успіхи ЗСУ стали результатом постійної співпраці української армії та оборонних секторів країн-партнерів. Наразі ситуація на фронті кардинально відрізняється від умов на початку повномасштабного вторгнення РФ

Левін сказав, що на початку війни кожна зима фактично давала Україні певний перепочинок. Тепер ситуація стала протилежною: за сприятливої погоди наступ ведуть українські сили, а росіяни лише чекають зими, щоб здійснювати свої атаки на енергетичну інфраструктуру. Проте Україна вже переламала цю динаміку і тепер сама завдає ударів по російських енергетичних об'єктах.

Левін також зазначив, що американські обмеження щодо російської нафти знову активно діють. Посадовець запевнив, що тимчасові послаблення санкцій запроваджували лише для того, щоб допомогти західним економікам упоратися з кризою в Ормузькій протоці. Наразі команда Білого дому працює над мирною угодою щодо протоки, що дозволить повернутися до максимального санкційного тиску.

Заступник держсекретаря додав, що іранський режим постачає російському диктатору дрони типу «Шахед», тож США налаштовані досягти довгострокового розв’язання цієї проблеми. 

  • Президент США Дональд Трамп під час нещодавнього саміту «Групи семи» висловив захоплення військовими успіхами України, зокрема, її далекобійними ударами вглиб російської території. 
  • Як писало видання Financial Times із посиланням на джерела, американський лідер був «надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму» щодо української кампанії повітряних ударів по об'єктах у РФ. Під час тривалої вечері з Володимиром Зеленським Трамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.
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