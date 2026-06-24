Зеленський: Розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою українських обстрілів

Українська розвідка здобула деякі внутрішні російські документи з реальною оцінкою того, що відбувається на фронті, зокрема щодо українських далекобійних ударів.

Про це у вечірньому відеозверненні 24 червня повідомив Володимир Зеленський.

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Він зауважив, що «це оцінка самого окупанта: наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом».

«Ми досягаємо арсеналів: поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту, були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв – як виробництво критичних компонентів для ракет у Воронежі, і саме тих ракет, якими росіяни б’ють по наших містах і селах, по нашій енергетиці, по нашому життю. Або ще одна ціль, уражена ціль, – завод у Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику», - розповів глава держави.

Президент нагадав про ураження газових об’єктів в Оренбурзькому регіоні, а це понад 1200 кілометрів від фронту. Також постраждали багато нафтових об’єктів по всій території Росії.

Уражені також центри зв’язку російської армії, які стратегічно важливі для них і застосовуються в ударах проти України та в російських погрозах світу, додав Зеленський.

Він наголосив, що «дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором».

«Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України й саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. І це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде в Росії безкарно та легко вкрасти землю уУкраїнського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу й надалі», - запевнив Зеленський.