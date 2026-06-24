У Запорізькому районі зросла кількість постраждалих через російський обстріл (оновлено)

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24 червня росіяни атакували комунальне підприємство у Запорізькому районі.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, поранені троє осіб.

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«Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи. Частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку», - уточнив очільник області.

Оновлення. Згодом стало відомо, що під завалами загинула жінка.

Опісля надійшла інформація про зростання кількості поранених до п'яти осіб.

"На зараз відомо про поранених трьох жінок та двоє чоловіків. Вони перебувають під наглядом медиків", - повідомив Федоров.