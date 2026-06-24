Підозру оголошено виконавцю замаху та посереднику. Обох взято під варту без права внесення застави.

У межах кримінального провадження щодо замаху на вбивство представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, слідство встановило, що за виконавцем злочину здійснювалося спостереження з боку російських спецслужб.

Про це в телеефірі повідомив прокурор відділу Офісу генерального прокурора Олександр Коваль, пише "Укрінформ".

"Виконавець безпосередньо сам неодноразово виїжджав за місцем проживання Юсова, оцінював обстановку, тобто спостерігав за ним. І нам уже навіть відомо, що за виконавцем, якого ми раніше затримали, також відбувалося стеження, його дії також відслідковувалися”, – сказав Коваль.

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За його словами, виконавець заздалегідь вивчав пересування посадовця та підбирав спосіб вчинення злочину.

"Під час досудового розслідування в ході проведення негласних розшукових слідчих дій аналіз цифрових досьє дає нам вагомі підстави стверджувати, що діяльність фігурантів курувалася саме представниками спецслужб Російської Федерації", – заявив прокурор.

Він також зазначив, що слідство досліджує канали зв’язку між учасниками, зокрема використання зашифрованих повідомлень і псевдонімів.

"Зараз ми перевіряємо причетність всіх цих осіб. Тобто ми розуміємо, звідки відбувалися дзвінки, ми розуміємо контакти, абонентські номери і відпрацьовуємо зараз їх", – сказав Коваль.

Окремо він повідомив, що правоохоронці з’ясовують походження 22 тисяч доларів, які були перераховані як аванс на криптогаманець для виконання злочину.

"Ми зараз встановлюємо факт цієї транзакції, яким чином ці кошти вже надійшли саме безпосередньо до виконавців", – заявив прокурор ОГП.

За його словами, у справі вже оголошено підозру двом особам – виконавцю та посереднику. Обох взято під варту без права внесення застави. Розслідування триває, слідчі не виключають нових підозр у провадженні.

Учора правоохоронці затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України.