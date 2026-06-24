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У ПАРЄ зареєстрували резолюцію про переслідування кримських татар і цивільних в окупованому Криму

Заявку вже письмово підтримали понад 35 членів Асамблеї з різних політичних груп та з-понад 15 країн.

У ПАРЄ зареєстрували резолюцію про переслідування кримських татар і цивільних в окупованому Криму
голосування у ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

У ПАРЄ зареєстрували ініціативу щодо нової доповіді та резолюції про переслідування кримських татар і цивільного населення в окупованому Криму. 

Заявку вже письмово підтримали понад 35 членів Асамблеї з різних політичних груп та з-понад 15 країн, повідомила членкиня української делегації, народна депутатка Таміла Ташева, передає «Укрінформ».

Вона пояснила, що через правило «конфлікту інтересів» сама не зможе стати доповідачкою, тому допомагатиме призначеному делегату. Новий звіт необхідний, оскільки останню окрему доповідь ПАРЄ щодо ситуації на півострові готували ще у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, Ташева назвала важливим напрямом роботи питання Реєстру збитків. Україна планує наступного року представити резолюцію із закликом, щоб майбутні компенсаційні механізми враховували шкоду, яку Росія завдала з 2014 року — з моменту анексії Криму і початку війни на Донбасі.

Ташева заявила, що окупанти витісняють українців і масово переселяють на півострів російських громадян. Точних даних щодо масштабів цього процесу немає, але, за приблизними оцінками, після окупації до Криму незаконно переїхали близько 700 тисяч росіян.

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