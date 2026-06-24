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Генштаб ЗСУ: Від початку доби ворог здійснив 22 атаки на Покровському напрямку

По 14 атак росіян припало на Слов’янський і Костянтинівський напрямки.

Генштаб ЗСУ: Від початку доби ворог здійснив 22 атаки на Покровському напрямку
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: facebook/ Генштаб

Станом на 22:00 24 червня на фронті відбулися 148 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів–камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На ПівнічноСлобожанському та Курському напрямках зафіксували чотири боєзіткнення з росіянами, два з яких досі тривають. Ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На ПівденноСлобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському ворог один раз атакував позицію Сил оборони в напрямку Новоосинового.

Для просування на Лиманському напрямку росіяни здійснили 13 атак  у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва. 

На Слов’янському Сили оборони зупиняли 14 атак загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Один ворожий штурм зафіксували на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із позицій поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення триває.

22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 40 окупантів, 11 поранили, також знищили два укриття особового складу, три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджені дві одиниці автомобільної техніки та 39 укриттів противника. Знищені або подавлені 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксували.

На Гуляйпільському відбулися 10 атак окупантів у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське та Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксували.

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