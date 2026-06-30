Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство

Верховний суд Сполучених Штатів залишив без розгляду апеляцію юридичної команди президента Дональда Трампа на вирок присяжних 2023 року у справі про сексуальні домагання до письменниці Е.Джин Керролл.

Як пише Associated Press, Трамп був визнаний винним у тому, що вчинив сексуальне насильство щодо жінки у 1996 році у будівлі універмагу, розташованого навпроти Trump Tower на Мангеттені в Нью-Йорку. Також політика засудили за наклеп, який він вчинив, спростовуючи заяви Керролл про його ганебні дії. Трамп мав виплатити письменниці 5 мільйонів доларів компенсації.

Адвокати президента вирішили звернутися до Верховного суду з вимогою скасувати вирок присяжних. У своїй апеляційній заяві вони використали доволі дивні аргументи: мовляв, позов заважав Трампу виконувати його президентські повноваження - хоча на той момент він ще не повернувся в Білий дім. А також нібито "американський народ підтримує главу держави і вимагає припинити полювання на відьом".

Судді відхилили апеляцію без пояснення причин. Це вже не перший випадок, коли Верховний суд, більшість у якому мають консерватори, діє всупереч очікуванням Трампа. Найбільш резонансний випадок - визнання незаконними його митних тарифів.