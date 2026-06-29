Японія висловила протест проти морських претензій Китаю після польотів бомбардувальників КНР та РФ

Судна берегової охорони Китаю періодично перебували у виключній економічній зоні Японії на південь від острова Йонагуні та висували односторонні претензії щодо цих вод.

Японія висловила протест через дії кораблів берегової охорони Китаю, якими якими Пекін демонструє свої претензії на морські кордони поблизу японського острова Йонагуні.

Про це заявив головний речник японського уряду Мінору Кіхара, пише Bloomberg.

Кілька днів тому Токіо підняло винищувачі у відповідь на польоти китайських та російських бомбардувальників поблизу півдня Японії.

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“Ми підтвердили, що судна берегової охорони Китаю періодично перебували у виключній економічній зоні Японії на південь від острова Йонагуні та висували односторонні претензії щодо цих вод”, – заявив Кіхара на пресконференції в понеділок.

Він підкреслив, що такі дії Китаю є неприйнятними для Японії, а Токіо неодноразово висловлювало протести через дипломатичні канали.

Раніше у червні Китай заявив про початок “спеціальної операції з контролю за морським судноплавством” на схід від Тайваню, щоб підтвердити свою юрисдикцію над цими водами. У травні лідери Японії та Філіппін заявили, що розпочнуть обговорення делімітації морських кордонів між двома країнами.

Ці три країни мають спільні претензії на виключні економічні зони в регіоні. Тайвань також заявив про права на морські зони та розгорнув судна берегової охорони у відповідь на операцію Китаю.

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Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь відкинув протести Японії на пресконференції в понеділок у Пекіні.

“Ми хотіли б ще раз наголосити, що Китай має виключну економічну зону та континентальний шельф у водах на схід від острова Тайвань. Відповідні дії китайської влади є законними, і немає місця для звинувачень”, – сказав він.

Речник додав, що Японія та Філіппіни обійшли Китай і розпочали так звану делімітацію морських шляхів. Го підкреслив, що це порушило Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного морського права.