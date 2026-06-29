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Пакистан вдарив по цілях з бойовиками в Афганістані

Ісламабад заявив, що внаслідок було вбито щонайменше 29 бойовиків, зокрема старшого командира. 

Пакистан вдарив по цілях з бойовиками в Афганістані
Співробітники Служби безпеки Пакістану
Фото: EPA/UPG

Пакистан провів наземну операцію та завдав ударів уздовж кордону з Афганістаном.

Про це заявив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар, пише DW.

За його словами, операцію розпочали у відповідь на “нещодавні численні терористичні інциденти в Пакистані”.

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Тарар додав, що удари в прикордонному районі поцілили по схованках терористів. Унаслідок було вбито щонайменше 29 бойовиків, зокрема старшого командира. 

У понеділок речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що авіаудари були завдані по провінціях Пактіка, Пактія та Кунар. Муджахід назвав дії пакистанських військових “боягузливим актом агресії”.

За день до початку операції у південному портовому місті Карачі внаслідок вибуху та стрілянини загинули троє бійців воєнізованих підрозділів. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання “Джамаат-уль-Ахрар”, що є відгалуженням пакистанського Талібану (ТТП).

Пакистанські таліби є окремою бойовою групою, але вони пов'язані з афганським “Талібаном”.

Ісламабад звинувачує Талібан у приховуванні бойовиків, які здійснюють смертельні напади в Пакистані. Таліби це заперечують.

  • Протягом останніх місяців відносини між Пакистаном та Афганістаном загострилися до рівня смертоносного збройного конфлікту.
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