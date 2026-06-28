В Іраку в рамках антикорупційної компанії затримали політиків і високопосадовців

У неділю 28 червня вранці іракські сили безпеки затримали низку політиків і високопосадовців у рамках масштабної антикорупційної кампанії, розпочатої за наказом прем'єр-міністра Алі аз-Заїді.

Як пише Reuters, про це повідомив речник уряду Хайдер аль-Абуді.

Видання пише, що елітні підрозділи Контртерористичної служби вночі провели рейди по будинках у Зеленій зоні Багдада. Більшість високопосадовців іракського уряду проживають або мають робочі кабінети саме там. Також у цій зоні розташовані парламент, іноземні посольства та офіси прем'єр-міністра.

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Державне інформаційне агентство INA, посилаючись на високопоставленого чиновника, повідомило, що всього затримали 47 осіб, серед яких депутати парламенту та урядовці.

Прем'єр-міністр Заїді, який обійняв посаду у травні, пообіцяв боротися із корупцією, яка залишається однією з найсерйозніших проблем Іраку, незважаючи на численні обіцянки попередніх урядів притягнути посадовців до відповідальності.

Недільну операцію провели за його прямим розпорядженням після того, як судові органи видали ордери на арешт осіб, які, за даними джерел, є «учасниками імовірних корупційних мереж».

За словами джерел, нинішня операція стала продовженням серії нещодавніх арештів високопоставлених чиновників за підозрою в корупції. Саме ці затримання призвели до видачі нових ордерів, які були виконані в неділю.

Наприклад, частина затримань стала можливою після свідчень заступника міністра нафти з питань переробки Аднана аль-Джумайлі, який був затриманий раніше. За інформацією джерел, у своїх свідченнях він нібито назвав ширше коло причетних чиновників.

Серед затриманих, за словами джерел, є зокрема заступник міністра нафти з питань розподілу Алі Маарідж.

У травні Сполучені Штати запровадили санкції проти Мааріджа, звинувативши його у сприянні перенаправленню іракської нафти на користь Ірану та підтримуваних Іраном збройних угруповань, а також у допомозі зі змішуванням іранської нафти з іракською для подальшого експорту за допомогою підроблених документів.

Речник уряду Хайдер аль-Абуді повідомив, що затримання тривають, він назвав їх частиною ширшої кампанії, у якій «боротьба з корупцією залишається одним із головних напрямків зусиль уряду щодо зміцнення державних інституцій та захисту державних коштів».

Джерела повідомили, що кільком підозрюваним вдалося втекти ще до прибуття силовиків. У зв'язку з цим влада перекрила всі в'їзди до Зеленої зони та розпочала масштабнішу операцію з їхнього розшуку. Очікується, що антикорупційна кампанія триватиме й у найближчі дні.