«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСвіт

Сербія відновить строкову військову службу з 2027 року, - Вучич

Країна офіційно перейшла до професійної армії 1 січня 2011 року.

Сербія відновить строкову військову службу з 2027 року, - Вучич
Президент Сербії Александар Вучич
Фото:  EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна запровадить "дуже короткий" період обов’язкової військової служби, починаючи з березня наступного року. Перед цим, за його словами, необхідно виконати низку попередніх процедур.

Про це повідомляє сербський телеканал N1

Влада Сербії раніше оголосила про плани відновити обов’язкову військову службу для чоловіків віком до 30 років. Очікується, що термін проходження строкової служби становитиме 75 днів.

Сербія офіційно перейшла до професійної армії 1 січня 2011 року, коли набуло чинності рішення парламенту про призупинення обов’язкової військової служби. Звичайний призов замінили добровільною службою, а збройні сили комплектувалися солдатами та офіцерами на професійній основі.

Як повідомлялося, днями Вучич заявив, що залишить посаду найближчими тижнями, а в країні відбудуться позачергові вибори.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies