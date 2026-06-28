Reuters: після землетрусу в Гіндукуші, у Пакистані пошкоджено десятки будинків і є поранені

Після землетрусу, який стався в регіоні Гіндукуш в Афганістані, у сусідньому Пакистані зафіксовано руйнування будинків, постраждали понад 20 людей.
Як повідомляє Reuters із посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), землетрус магнітудою 6 стався на глибині близько 100 кілометрів.
Влада Афганістану заявила, що наразі не отримувала офіційних повідомлень про жертви чи руйнування на своїй території, однак перевірки тривають.
У Пакистані заступник комісара району Мусахаїл Абдул Раззак Хаджак повідомив, що внаслідок підземних поштовхів поранено понад 20 осіб, а десятки будинків зазнали пошкоджень. У провінції Белуджистан, за даними місцевого органу з надзвичайних ситуацій, пошкоджено близько 125 будинків.
До постраждалих районів направлено рятувальні служби, а також гуманітарну допомогу — намети, продукти харчування, ковдри, сонячні панелі та інші необхідні речі.
Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф висловив співчуття постраждалим і доручив терміново організувати допомогу населенню.
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