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Reuters: після землетрусу в Гіндукуші, у Пакистані пошкоджено десятки будинків і є поранені

Понад 20 людей постраждали.

Reuters: після землетрусу в Гіндукуші, у Пакистані пошкоджено десятки будинків і є поранені
Початкові школи в Лахорі залишаться закритими на один тиждень через смог, листопад 2024 року
Фото: EPA/UPG

Після землетрусу, який стався в регіоні Гіндукуш в Афганістані, у сусідньому Пакистані зафіксовано руйнування будинків, постраждали понад 20 людей.

Як повідомляє Reuters із посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), землетрус магнітудою 6 стався на глибині близько 100 кілометрів.

Влада Афганістану заявила, що наразі не отримувала офіційних повідомлень про жертви чи руйнування на своїй території, однак перевірки тривають.

У Пакистані заступник комісара району Мусахаїл Абдул Раззак Хаджак повідомив, що внаслідок підземних поштовхів поранено понад 20 осіб, а десятки будинків зазнали пошкоджень. У провінції Белуджистан, за даними місцевого органу з надзвичайних ситуацій, пошкоджено близько 125 будинків.

До постраждалих районів направлено рятувальні служби, а також гуманітарну допомогу — намети, продукти харчування, ковдри, сонячні панелі та інші необхідні речі.

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф висловив співчуття постраждалим і доручив терміново організувати допомогу населенню.

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