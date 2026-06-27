Головне за ніч та ранок суботи, 27 червня: удар «Фламінго» по заводу «Титан-Барикади», майже 260 боєзіткнень, атака на Суми

Нічна повітряна атака , 256 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов'янському напрямках, ворожі обстріли, трагічні наслідки землетрусів у Венесуелі.

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У ніч на 27 червня українські далекобійні ракети «Фламінго» завдали удару по одному з найважливіших підприємств російського військово-промислового комплексу АТ «ФНПЦ "Титан-Барикади"» у Волгограді.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу.

Атаку ракетами підтвердив у Телеграмі радник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко та показав відповідні відео.

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Згодом ураження заводу "Титан-Барикади" у Волгограді РФ далекобійними ракетами "Фламінго" підтвердив Президент Володимир Зеленський.

«Титан-Барикади» є одним із ключових підприємств оборонної промисловості РФ. Саме на цьому підприємстві виготовляють самохідні пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», а також пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і перспективного «Сармата». Крім того, завод виробляє важкі артилерійські системи, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

Наприкінці 2024 року журналістські розслідування також пов'язували «Титан-Барикади» з програмою створення російської балістичної ракети «Орешник». Повідомлялося, що підприємство використовувало імпортне високоточне обладнання для виробництва озброєння.

Завод перебуває під санкціями України, США, Євросоюзу, Канади, Японії та низки інших держав.

Також Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі. Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень.

Ворог збільшив тиск на Слов'янському напрямку (29 штурмових дій), на Покровському – без змін (31 атака).

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 399 720 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уранці 27 червня російські окупанти атакували житлові сектори Зарічного та Ковпаківського районів міста Суми.

За оновленою інформацією очільника ОВА Олега Григорова, унаслідок атаки РФ постраждали діти.

У ДСНС повідомили, що кількість поранених зросла до 13 осіб.

Російські війська за два дні застосували щонайменше 4 балістичні ракети і дрони по об'єктах Нафтогазу в Полтавській і Харківській областях.

Уночі Сили ППО знешкодили 113 із 129 ворожих ударних БпЛА.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Докладніше – в новині.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив з поки найбільш різкою заявою з боку урядовців щодо рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Як пише TVN24, головний польський дипломат визнав "неадекватність" кроку глави держави, позаяк Навроцький своїми діями принизив президента Зеленського і "позбавив себе можливості вести діалог з очільником важливої країни, яка веде війну". Водночас Сікорський не знімає відповідальності з української сторони щодо перейменування підрозділу на честь Героїв УПА.

Головне питання, яке ставить собі зараз міністр, полягає у тому, як Україна збирається переконати Навроцького ратифікувати договір про вступ до Європейського Союзу. У Польщі згода на розширення блоку перебуває в компетенції саме глави держави, а не парламента чи волевиявлення шляхом референдуму.

Влада Венесуели підтвердила загибель 920 людей через землетруси, які відбулися цього тижня у північному регіоні Ла-Гуайра з епіцентром у 20 кілометрах від столиці Каракаса.

Як пише BBC, кількість жертв продовжує зростати, адже вже кілька днів тривають роботи з розбору завалів та пошуково-рятувальні операції, до яких залучають співробітників надзвичайних служб з різних країн світу.

Щонайменше 3360 людей зазнали травм різного ступеню через руйнування будинків у містах та сільській місцевості. Через знищені приміщення лікарень пацієнтів доводиться розміщувати в імпровізованих госпіталях з палаток.

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