Окупанти вдарили по житлових районах міста Суми, є поранені (оновлено)

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Уранці 27 червня російські окупанти атакували житлові сектори Зарічного та Ковпаківського районів міста Суми.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"У Сумах внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання невстановлених боєприпасів у житловому секторі Зарічного та Ковпаківського районів", – ідеться у повідомленні.

За оновленою інформацією очільника ОВА Олега Григорова, унаслідок атаки РФ 9 мешканців постраждали, серед них – двоє дітей.

Усім надають необхідну допомогу в лікарнях.

"Ворог атакував житловий сектор Сум модифікованим реактивним БпЛА. Прицільно – по цивільній інфраструктурі", – каже він.