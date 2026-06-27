Ворог атакував безпілотниками Сумщину: є постраждалі

Уночі 27 червня російські дрони завдали масованого удару по Охтирському району Сумщини. Унаслідок атаки поранень зазнали цивільні.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"У місті та громадах поруч є влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій", – каже він.
Ворог застосував велику кількість БпЛА, частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття.
Унаслідок атак 53-річна мешканка Кириківської громади отримала важкі поранення. Жінку з опіками госпіталізували, наразі вона у важкому стані. Медики роблять усе можливе. Ще 9 людей зверталися по допомогу до медиків. Їм надали необхідну допомогу на місці.
Усі масштаби пошкоджень наразі з’ясовуються.
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