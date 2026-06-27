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На Запоріжжі від російських обстрілів одна людина загинула, ще 29 поранені

Впродовж доби окупанти завдали 924 удари по 42 населених пунктах Запорізької області. 

На Запоріжжі від російських обстрілів одна людина загинула, ще 29 поранені
наслідки атаки РФ по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, 29 людей отримали поранення, серед них три дитини.

За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, упродовж доби окупанти завдали 924 удари по 42 населених пунктах Запорізької області. 

Війська РФ спрямували 1 ракетний удар по Запоріжжю;

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21 авіаційний удар зафіксовано по Запоріжжю, Балабиному, Таврійському, Гуляйпільському, Новоселівці, Долинці, Копанях, Преображенці, Микільському, Широкому, Данилівці, Єгорівці, Червоній Криниці та Любицькому;

673 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Райське, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве та Нове Запоріжжя;

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Розумівці та Воздвижівці;

227 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 267 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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