ЦПД: Росія поширює новий фейк про "звірства ЗСУ" з використанням ШІ

Російська пропаганда розпочала нову хвилю дезінформації, спрямовану на дискредитацію українських військових. Цього разу в РФ заявили про нібито підготовку "доповіді" щодо "звірств ЗСУ".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, новопризначена уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова заявила про нібито існування "катівень" та використання українськими військовими "клейм із тризубом", "кайданів" і "свердл", якими нібито катували людей на Курщині та в Маріуполі.

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У Центрі наголошують, що оприлюднені фотографії так званих "знарядь тортур" мають ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту. Водночас жодних реальних доказів, фото- чи відеоматеріалів або результатів незалежних експертиз, які підтверджували б ці звинувачення, представлено не було.

Також у ЦПД зазначають, що твердження про нібито "клеймування мирних жителів" є частиною тривалої російської інформаційної кампанії, спрямованої на нав'язування наративу про "нацистську Україну" для виправдання війни.

Крім того, у Центрі назвали історії про вигадану маріупольську катівню "Бібліотека" прикладом тактики "віддзеркалення", коли Росія намагається приписати українській стороні воєнні злочини, які, за даними ООН та міжнародних слідчих, були скоєні російськими військовими в Бучі, Херсоні та інших окупованих містах.

У ЦПД наголошують, що подібні "доповіді" є частиною системної кампанії РФ зі створення фальшивої доказової бази та інформаційного прикриття власних воєнних злочинів.