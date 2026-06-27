Посилення антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal та тиск на

За цей тиждень під російськими ударами опинилися 15 областей України. Ворог запустив близько 1400 БпЛА, майже 1500 КАБів та 19 ракет.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Практично щоденні обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова та Сум. Різними типами зброї росіяни бʼють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору. І загроза цих російських атак залишається постійною", каже глава держави.

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Лише впродовж тижня було близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичні.

"Посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal та посилення тиску на агресора – пріоритетні напрями. Санкції проти Росії та її партнерів за цю війну мають діяти саме там, де це буде найбільш відчутно", – додає Президент.

Глава держави наголошує, необхідні сильні та оперативні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення цієї війни. Все, що посилює Україну, допомагає наближати мир.