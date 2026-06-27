"Жовта Стрічка": окупанти посилили репресії проти цивільного населення на ТОТ Херсонщини

В окупованих Олешках на ТОТ Херсонщини росіяни посилюють тиск на цивільне населення, перевіряють документи та телефони, а також погрожують під час спілкування.
Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".
"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в Олешках двоє чоловіків у цивільному одязі, але зі зброєю, перевіряють документи та телефони, а також погрожують цивільним під час спілкування", – зазначається у повідомленні.
Особливу увагу окупанти приділяють будинкам із підвальними приміщеннями та розпитують місцевих жителів про їх наявність.
"Подібні дії свідчать про посилення контролю окупантів над населенням та їхню зацікавленість у пошуку додаткових приміщень для власних потреб", – додають у русі опору.
- В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині досі залишається близько 1700 жителів, серед них понад 40 дітей. Попри гуманітарну кризу, виїхати і в'їхати в місто неможливо.