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"Жовта Стрічка": окупанти посилили репресії проти цивільного населення на ТОТ Херсонщини

Окупанти перевіряють документи та телефони, а також погрожують цивільним.

"Жовта Стрічка": окупанти посилили репресії проти цивільного населення на ТОТ Херсонщини
Фото: Укрінформ

В окупованих Олешках на ТОТ Херсонщини росіяни посилюють тиск на цивільне населення, перевіряють документи та телефони, а також погрожують під час спілкування.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в Олешках двоє чоловіків у цивільному одязі, але зі зброєю, перевіряють документи та телефони, а також погрожують цивільним під час спілкування", – зазначається у повідомленні.

Особливу увагу окупанти приділяють будинкам із підвальними приміщеннями та розпитують місцевих жителів про їх наявність.

"Подібні дії свідчать про посилення контролю окупантів над населенням та їхню зацікавленість у пошуку додаткових приміщень для власних потреб", – додають у русі опору.

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