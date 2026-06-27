Армія РФ атакувала Чернігівщину FPV-дронами: є поранений, пошкоджені підприємства та ферма

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби російські війська здійснили 47 обстрілів прикордонних громад Чернігівської області. Поранення дістав цивільний, пошкоджено підприємства, фермерське господарство, транспорт та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Зранку російські війська атакували ударним безпілотником типу "Гербера" ферму в одному із сіл Городнянської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля будівлі.

Реклама

Увечері окупанти завдали удару по одному з підприємств у Городні. На місці виникла пожежа, пошкоджено вантажний автомобіль.

У Семенівці FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Поранення дістав 57-річний чоловік, його госпіталізували.

Також пошкоджено автівку.

Вранці 27 червня безпілотник влучив по одному з місцевих підприємств, унаслідок чого пошкоджені складські та господарські будівлі.

Також вчора ввечері через атаку дрона в одному із сіл Новгород-Сіверської громади пошкоджено вантажний автомобіль. Уже вранці росіяни завдали удару по іншому населеному пункту громади, де пошкоджені амбар із зерном та місцевий магазин.

Протягом доби російські війська активно застосовували FPV-дрони вздовж прикордоння. Загалом зафіксовано 47 ворожих обстрілів.