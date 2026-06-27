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ВМС ЗСУ знищили російський катер на Тендрівській косі

Ворожий катер намагався здійснити логістичне забезпечення окупаційних військ на Тендрівській косі.

ВМС ЗСУ знищили російський катер на Тендрівській косі
ураження російського катера
Фото: скріншот

Військово-морські сили ЗСУ знищили російський катер, який намагався здійснити логістичне забезпечення окупаційних військ на Тендрівській косі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

За інформацією ВМС, катер виконував завдання із забезпечення російських підрозділів, що перебувають на Тендрівській косі.

"ВМС ЗСУ продовжують нищити противника. Цього разу знищено катер, який намагався здійснити логістичне забезпечення ворога на Тендрівську косу. Кожен уражений катер – це ще один крок до звільнення українського моря", – йдеться у повідомленні.

У ВМС також оприлюднили відео ураження російського плавзасобу.

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