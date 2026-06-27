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Сили ППО знешкодили 113 із 129 ворожих ударних БпЛА

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Сили ППО знешкодили 113 із 129 ворожих ударних БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

РФ уночі 27 червня атакувала Україну 129 ударними БпЛА із семи напрямків. Сили ППО знешкодили 113 безпілотників. Зафіксовані влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 27 червня (з 18:00 26 червня) противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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