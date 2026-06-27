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Росія обстрілює Запоріжжя, є руйнування (оновлено)

Виникла пожежа на території одного з промислових підприємств.

Росія обстрілює Запоріжжя, є руйнування (оновлено)
наслідки російської атаки на Запоріжжя 26 червня 2026 року
Фото: Запорізька ОВА

26 червня Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА, в результаті виникла пожежа на території одного з промислових підприємств. 

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Федоров повідомив також, що росіяни також атакували АЗС в обласному центрі, тому знову спалахнула пожежа.

«Попередньо, є пошкодження житлового будинку внаслідок російської  атаки на Запоріжжя», - заявив керівник ОВА.

Станом на ранок 27 червня, кількість поранених зросла до дев'яти людей, серед них двоє дітей. Частково зруйнована житлова багатоповерхівка. Рятувальники врятували з-під завалів двох людей. Також авіаудару росіяни завдали по території навчального закладу.

Пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.

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