Російські війська завдали повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі в Запоріжжі

Під час ліквідації пожежі, яка виникла через обстріл РФ у Запоріжжі, російські війська завдали повторного удару БпЛА по рятувальниках.
Про це пише ДСНС України.
Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали.
"росія цілеспрямовано атакує тих, хто рятує життя. Але навіть під загрозою повторних ударів рятувальники продовжують виконувати свій обов'язок заради безпеки людей!" – ідеться у повідомленні.
- 26 червня Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА, в результаті виникла пожежа на території одного з промислових підприємств. Відомо про 9 поранених.