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Російські війська завдали повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі в Запоріжжі

Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

Російські війська завдали повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі в Запоріжжі
Російські війська завдали повторного удару по рятувальниках
Фото: ДСНС України

Під час ліквідації пожежі, яка виникла через обстріл РФ у Запоріжжі, російські війська завдали повторного удару БпЛА по рятувальниках.

Про це пише ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали.

"росія цілеспрямовано атакує тих, хто рятує життя. Але навіть під загрозою повторних ударів рятувальники продовжують виконувати свій обов'язок заради безпеки людей!" – ідеться у повідомленні.

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