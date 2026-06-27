Російські війська завдали повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі в Запоріжжі

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Під час ліквідації пожежі, яка виникла через обстріл РФ у Запоріжжі, російські війська завдали повторного удару БпЛА по рятувальниках.

Про це пише ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали.

"росія цілеспрямовано атакує тих, хто рятує життя. Але навіть під загрозою повторних ударів рятувальники продовжують виконувати свій обов'язок заради безпеки людей!" – ідеться у повідомленні.