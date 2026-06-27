Південна Корея піднімала винищувачі через китайські та російські літаки

Літаки Китаю та Росії увійшли до зони ППО Південної Кореї.

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Майже десять китайських і російських військових літаків ненадовго увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї над східними та південними водами країни, після чого залишили її.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

За інформацією військових, літаки не порушили суверенний повітряний простір країни. Їх виявили ще до входження до зони ідентифікації ППО, після чого ВПС Південної Кореї підняли в повітря винищувачі для реагування на можливі непередбачувані ситуації.

У JCS наголосили, що зона ідентифікації ППО не є частиною державного повітряного простору, а створена для своєчасної ідентифікації іноземних літаків та запобігання можливим інцидентам.

За попередньою оцінкою південнокорейських військових, інцидент, імовірно, був пов'язаний зі спільними повітряними навчаннями Китаю та Росії.