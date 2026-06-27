Армія США завдала удару по Ірану у відповідь на обстріл судна в Ормузькій протоці

Дивне "перемир'я" між Вашингтоном та Тегераном, яке поки ніхто не скасовує.

Центральне командування збройних сил США заявило у мережі X про удари по території Ірану, які стали відповіддю на обстріл комерційного судна в Ормузькій протоці.

Цілями для атаки було обрано місця зберігання іранських ракет та безпілотників, а також радіолокаційні станції, розташовані уздовж узбережжя.

Американські військові звинуватили Іран у порушенні режиму припинення вогню, підриві свободи судноплавства та невиправданій агресії. Командування запевнило, що США продовжують стежити за безпечним проходженням кораблів в Ормузькій протоці та дотриманням умов меморандуму про взаєморозуміння.

Іран та США вже не вперше обмінюються ударами під час дії перемир'я, оголошеного ще у квітні. Білий дім запевняв, що бойові дії проти Ірану не ведуться, реагуючи на ухвалення Конгресом резолюції про обмеження повноважень Дональда Трампа щодо війни на Близькому Сході.