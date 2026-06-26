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Україна активно готується до міжнародних зустрічей із партнерами, головною темою яких стане зміцнення обороноздатності держави та подальша європейська інтеграція.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За словами президента, триває підготовка до майбутнього саміту НАТО, а також до низки двосторонніх зустрічей із союзниками. Окрему увагу приділяють просуванню переговорів щодо вступу України до ЄС.

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"Посилення нашої протиповітряної оборони – це для нас перший пріоритет. Антибалістика, ракети й системи для України та спільний європейський проєкт виробництва антибалістики – потрібен реальний результат", – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна продовжує завдавати ударів по військових цілях Росії та вкотре закликав Кремль зробити крок до завершення війни.

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"Росія повинна забрати цю війну із собою з України – нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру", – заявив глава держави.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну та допомагають посилювати її оборонні можливості.