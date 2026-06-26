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У Південній Кореї колишню першу леді засудили до 7 років ув’язнення

Її визнали винною в отриманні подарунків в обмін на призначення на посади.

У Південній Кореї колишню першу леді засудили до 7 років ув’язнення
Юн Сок Йоль з дружиною Кім Кон Хі
Фото: EPA/UPG

Суд у Сеулі в п’ятницю засудив колишню першу леді Кім Кон Хі до семи років ув’язнення за отримання дорогих подарунків в обмін на призначення на посади та сприяння бізнесу, передає Yonhap.

Центральний окружний суд Сеула виніс вирок Кім, дружині усунутого від влади колишнього президента Юн Сок Йоля, після того як їй висунули обвинувачення в отриманні хабарів за посередництво.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун Кі вимагала для експершої леді 7,5 року ув’язнення. Прокуратура стверджувала, що вона неодноразово використовувала свій офіційний статус для особистих угод.

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Раніше цього місяця експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю дали 30 років через справу про дрони над Пхеньяном. Суд дійшов висновку, що він із самого початку був причетний до організації проникнення дронів у повітряний простір Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Цей вирок став черговим у низці судових рішень проти усунутого від влади політика. Його рішення запровадити воєнний стан спричинило найглибшу політичну кризу в Південній Кореї за останні десятиліття.

У лютому цього року інший суд уже засудив Юна до довічного ув’язнення, визнавши його винним у керівництві заколотом, пов’язаним зі спробою введення воєнного стану.

Минулого року він був усунений з посади після того, як Конституційний суд Південної Кореї підтвердив його імпічмент. Це призвело до дострокових президентських виборів, на яких переміг Лі Чже Мен.

Юн Сок Йоль, який уже перебуває під вартою, має право оскаржити вирок суду нижчої інстанції.

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