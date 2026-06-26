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Аеропорти Рима хочуть відмовитися від нової системи в'їзду в ЄС через туристичний колапс

Деяким негромадянам Євросоюзу доводиться стояти в черзі понад три години.

Аеропорти Рима хочуть відмовитися від нової системи в'їзду в ЄС через туристичний колапс
Фото: EPA/UPG

Компанія, яка обслуговує римські аеропорти Ф'юмічіно та Чіампіно, заявила про намір призупинити повноцінну дію системи Entry/Exit, яка контролює тих, хто в'їздить на територію Євросоюзу.

Як пише The Guardian, керівництво летовищ не бачить можливості дотримуватися вимог Брюсселя щодо зняття відбитків пальців та фотографування усіх негромадян ЄС, що прибувають з-за меж Шенгенської зони. Вже зараз деяким мандрівникам доводиться вистоювати черги у понад три години. Під час пікового туристичного сезону час очікування може зрости до шести годин, що призведе до повного колапсу.

У Римі не бачать іншого виходу, окрім як "послабити тиск" і дозволити бодай частині пасажирів проходити контроль швидше за старою методикою. В об'єднанні європейських аеропортів закликали чиновників ЄС "припинити вдавати, що система EES працює добре - бо це зовсім не так".

Єврокомісія стверджувала, що Exit/Entry є гнучкою системою і може бути призупинена у разі необхідності. Але рішення про це мають ухвалювати національні уряди, а не окремі організації на кшталт аеропортів.

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