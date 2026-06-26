У Польщі зіткнулися два пасажирські потяги, є постраждалі

У Польщі поблизу станції Бялосліве відбулося зіткнення пасажирського швидкого потяга "Інтерсіті" з приміським поїздом, внаслідок якого кілька вагонів зійшли з рейок.

Як пише Polsat News, спершу повідомлялося про двох травмованих пасажирів. Згодом з'явилася інформація, що троє людей звернулися по допомогу до медиків на місці інциденту, п'ятеро були доправлені до лікарні.

Одразу після зіткнення на місці аварії працювали шість бригад пожежно-рятувальної служби. Залізничники повідомили про пошкодження полотна та стрілок, рух на ділянці Піла-Бидгощ було тимчасово припинено, його відновлення очікується вже у п'ятницю.