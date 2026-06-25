Європейська комісія планує зберегти і посилити вимоги щодо проведення реформ у наступному періоді фінансування України.

Про це на Конференції з відновлення України заявила керівниця української служби у складі ЄК Анна Ярош-Фріс, передає «Європейська правда».

Ярош-Фріс зазначила, що чинна програма підтримки (у форматі «Плану України») діє до кінця 2027 року. З 2028 року Євросоюз ухвалить новий багаторічний бюджетний план, гарячі обговорення якого саме розпочинаються в ЄС.

За словами посадовиці, Єврокомісія виступає за виділення значних коштів для Києва і вже внесла відповідну пропозицію до проєкту майбутнього бюджету. Йдеться про пакет підтримки обсягом близько 100 мільярдів євро на період 2028–2034 років.

Водночас очільниця української служби підкреслила, що надання цих грошей суворо залежатиме від виконання вимог щодо реформ. Вона назвала зв’язок між фінансуванням та перетвореннями принциповою позицією, оскільки держави-члени ЄС мають чітке бажання детально стежити за цим процесом.

Анна Ярош-Фріс наголосила, що фонди Євросоюзу дедалі більше пов’язуватимуть із реформами та питаннями верховенства права, тому Україні слід очікувати на «дуже-дуже жорсткі умови».