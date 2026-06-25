Вони пропонують таке обмеження врегулювати через візову політику.

Італія і Франція висловлюють вагання щодо пропозиції ЄС заборонити в'їзд на територію блоку колишнім російським військовим, які брали участь у бойових діях.

Ці обмеження є частиною проєкту 21-го пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Країни-члени ЄС планують обговорити нові заходи 26 червня, передає Bloomberg.

Рим і Париж загалом не проти самої ідеї не пускати колишніх солдатів Москви, проте побоюються, що нинішнє формулювання пропозиції може призвести до повної заборони на в'їзд для всіх громадян РФ. Крім того, обидві країни вважають, що таке обмеження краще врегулювати через візову політику, а не через інструмент санкцій.

Італія і Франція також звернули увагу, що пропозиція ЄС покладає на самі країни-члени обов'язок визначати, хто саме воював проти України, а зробити це на практиці дуже складно.