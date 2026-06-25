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​Качинський заявив, що поверне Зеленському орден Ярослава Мудрого

Лідер правоконсервативної партії PiS назвав це "актом лояльності до президента Навроцького".

​Качинський заявив, що поверне Зеленському орден Ярослава Мудрого
Ярослав Качинський
Фото: TVP

Лідер польської правоконсервативної партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що поверне український орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено у 2022 році.

Про це він заявив на пресконференції у Гданську, повідомляє Укрінформ

"Я поверну цей орден. Це буде виразом мого ставлення до українських еліт і актом лояльності до президента Кароля Навроцького, тому що сьогодні такі жести потрібні", – сказав Качинський.

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Він наголосив, що раніше був прихильником того, щоб "не загострювати цей конфлікт", однак вважає, що ескалація відбувається з українського боку.

Качинський також висловив особисту думку, що Польща мала би блокувати відкриття нових переговорних кластерів між Євросоюзом та Україною. Водночас він зазначив, що це - його особиста позиція, а не офіційна позиція партії PiS.

Як повідомлялося, Зеленський нагородив Качинського Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня у червні 2022 року під час візиту до Києва. Тоді таку ж нагороду отримав і тодішній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Днями Моравецький заявив, що він не повертатиме свою нагороду.

Ордененом князя Ярослава Мудрого відзначають громадян України та іноземців за видатні заслуги перед Україною, зокрема - за зміцнення її міжнародного авторитету.

Контекст

Польський президент Кароль Навроцький вирішив відкликати Орден Білого Орла, яким був нагороджений президент Зеленський. Це відбулося у зв'язку з незадоволенням Варшави через рішення президента присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Президент України назвав це рішення польського колеги політичним кроком перед виборами в 2027-му. Він наголосив, що підрозділ самостійно обрав назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці.

Зеленський відправив орден Новою поштою до Варшави на ім’я Навроцького. Після цього від нагороди відмовилися другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також орден повернув міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Більше на цю тему читайте в матеріалі Антона Веклича «Фалеристичний конфлікт: що треба знати про орден Білого Орла».

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