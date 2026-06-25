The Telegraph: у Британії нафту із захопленого танкера РФ можуть продати на користь України

Після завершення розслідування Національного агентства боротьби зі злочинністю судно, ймовірно, буде звільнене і зможе повернутися до Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядає план продажу санкційної нафти, вилученої з російського «тіньового» танкера, і спрямувати виручені кошти на підтримку України.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, міністри можуть організувати аукціон з продажу 100 тисяч тонн російської сирої нафти, що перебуває на борту танкера Smyrtos, який був зупинений британськими Королівськими морськими піхотинцями в Ла-Манші 14 червня.

Реклама

Судно, що входить до складу «тіньового флоту» Росії, порушувало британське санкційне законодавство, здійснюючи торгівлю нелегальною нафтою. Після затримання танкер стоїть на якорі біля узбережжя Веймуту під контролем Міністерства оборони Великої Британії. Його капітан, громадянин Індії Аджай Пант, обвинувачується в обході санкцій.

Джерела в уряді повідомили The Telegraph, що після завершення розслідування Національного агентства боротьби зі злочинністю судно, ймовірно, буде звільнене і зможе повернутися до Росії.

Водночас чиновники вважають, що 98 тисяч тонн нафти марки Urals, які перебувають на борту, тепер юридично належать Великій Британії та можуть бути використані або продані британським урядом. За інформацією видання, уряд розглядає можливість продажу цієї нафти, ринкова вартість якої становить приблизно 35 млн фунтів стерлінгів, а отримані кошти спрямувати на підтримку України у війні.

План перебуває на ранній стадії опрацювання. Гроші можуть бути або безпосередньо передані Україні, або використані для закупівлі військового обладнання та озброєння для фронту.

Іншим варіантом є переробка цієї нафти у Великій Британії для забезпечення енергопостачання домогосподарств, хоча поки що незрозуміло, як саме вона могла б бути передана енергетичним компаніям.

«Тіньовий флот» дозволяє Росії й надалі отримувати доходи від експорту природних ресурсів і фінансувати агресію проти України шляхом продажу нафти третім країнам, які не приєдналися до санкцій.

За наявними даними, російський «тіньовий флот» налічує понад 1000 танкерів, багато з яких є застарілими та перебувають у незадовільному технічному стані. Для обходу санкцій Великої Британії, США та ЄС ці судна часто ходять під прапорами інших держав. На думку низки аналітиків, саме прибутки від нафтової торгівлі дозволили Кремлю значною мірою пом'якшити вплив західних санкцій.

Капітан Smyrtos залишається під вартою та очікує судового засідання, призначеного на 16 липня. На попередньому слуханні 16 червня суду повідомили, що 38-річному капітану висунуто обвинувачення у «прямому або непрямому постачанні чи транспортуванні морським шляхом забороненої нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни». Його адвокати заявили, що він лише виконував накази і не контролював ані вантаж танкера, ані його кінцевий пункт призначення.

Джерела в уряді повідомили, що операція проти Smyrtos є «лише початком», і британська влада продовжить переслідувати судна, які порушують санкційний режим у Ла-Манші.

Однак частину таких танкерів супроводжують російські військові кораблі, що ускладнює їх захоплення.