Суд назавжди заборонив Трампу втручатися у процедуру виборів

Вимогу про громадянство для реєстрації виборців та чіткі терміни поштового голосування скасовано.

Федеральний суд у Сполучених Штатах остаточно скасував виконавчий указ президента Дональда Трампа, який вносив зміни до процедури голосування на виборах.

Як пише ABC News, документ змушував виборців надавати докази американського громадянства для реєстрації, а також забороняв приймати бюлетені поштою після дня волевиявлення. За версією Трампа, це були заходи, необхідні для протидії "шахрайству та зловживанням".

Проте суддя Деніз Каспер заперечила як безпідставні твердження глави держави про масштабні фальсифікації на виборах, а також визнала, що конституція США не дає президенту жодних повноважень щодо зміни виборчих правил.

Служителька Феміди вказала на те, що міністерство юстиції не змогло підтвердити доказами потребу в указі Трампа заради нібито боротьби з порушеннями. Вона також керувалася тим, що рішення республіканця позбавляє виборчого права тисячі людей, що може зашкодити демократії.

Трамп неодноразово безпідставно стверджував, що у 2020 році він зазнав поразки на виборах від Джо Байдена внаслідок фальсифікацій. Одна з найбільших претензій стосувалася результатів у демократичних штатах, де чимало бюлетенів поштою надходили вже після завершення підрахунку на дільницях.