Трамп просить у Конгресу $87 млрд, переважно на витрати війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу з проханням схвалити виділення 87,6 млрд доларів більша частина яких призначена для покриття потреб, пов'язаних із війною США проти Ірану. Це сталося через день після того, як Конгрес ухвалив резолюцію з критикою військової операції.

Про це пише ВВС.

Основна частина запитуваних коштів, 67 млрд доларів, має надійти до Міністерства оборони США. З них:

21 млрд доларів – на боєприпаси;

17,3 млрд доларів – на оперативні витрати;

12,1 млрд доларів – на засекречені програми.

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Решта коштів призначена для інших потреб, не пов'язаних безпосередньо з війною, зокрема 11 млрд доларів – на підтримку американських фермерів, а 1,4 млрд доларів – на боротьбу зі спалахом лихоманки Ебола в Центральній Африці.

Однак цей запит може зіткнутися з серйозними труднощами в Конгресі, оскільки конфлікт з Іраном є непопулярним серед виборців, а вже в листопаді мають відбутися проміжні вибори.

У середу Управління з питань бюджету та менеджменту Білого дому направило офіційний запит спікеру Палати представників Майку Джонсону.

«Більшість цього запиту покликана забезпечити нагальні потреби, пов'язані з операцією Epic Fury (OEF)», – зазначено у листі.

Запит також передбачає близько 300 млн доларів на посилення безпеки американських посольств і дипломатичних представництв на Близькому Сході та в Південній Азії після того, як деякі з них зазнали нападів на початку війни.

Наразі Вашингтон і Тегеран дотримуються режиму припинення вогню. Проте в бюджетному листі Білого дому наголошується, що Пентагону необхідно відновити запаси озброєнь, виснажених внаслідок військових ударів.

У середу Трамп зустрівся із сенаторами-республіканцями після того, як раптово скасував церемонію підписання двопартійного законопроєкту щодо зниження вартості житла. Під час обіду на Капітолійському пагорбі він висловив невдоволення голосуванням у Сенаті, яке відбулося напередодні та мало на меті обмежити його військові повноваження.

Хоча резолюція мала переважно символічний характер, вона стала першим випадком, коли Конгрес схвалив документ із вимогою до президента припинити військову операцію.

Минулого місяця фінансовий директор Пентагону Джулс Герст повідомив Конгресу, що на той момент війна коштувала США приблизно 29 млрд доларів. Однак аналітики оборонної сфери та законодавці вважають, що ця оцінка не відображає повного масштабу фінансових втрат і реальної вартості конфлікту.