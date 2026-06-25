«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСвіт

Трамп просить у Конгресу $87 млрд, переважно на витрати війни з Іраном

Основна частина запитуваних коштів, 67 млрд доларів, має надійти до Міністерства оборони США.

Трамп просить у Конгресу $87 млрд, переважно на витрати війни з Іраном
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу з проханням схвалити виділення 87,6 млрд доларів більша частина яких призначена для покриття потреб, пов'язаних із війною США проти Ірану. Це сталося через день після того, як Конгрес ухвалив резолюцію з критикою військової операції.

Про це пише ВВС.

Основна частина запитуваних коштів, 67 млрд доларів, має надійти до Міністерства оборони США. З них:

  • 21 млрд доларів – на боєприпаси;
  • 17,3 млрд доларів – на оперативні витрати;
  • 12,1 млрд доларів – на засекречені програми.
Реклама

Решта коштів призначена для інших потреб, не пов'язаних безпосередньо з війною, зокрема 11 млрд доларів – на підтримку американських фермерів, а 1,4 млрд доларів –  на боротьбу зі спалахом лихоманки Ебола в Центральній Африці.

Однак цей запит може зіткнутися з серйозними труднощами в Конгресі, оскільки конфлікт з Іраном є непопулярним серед виборців, а вже в листопаді мають відбутися проміжні вибори.

У середу Управління з питань бюджету та менеджменту Білого дому направило офіційний запит спікеру Палати представників Майку Джонсону. 

«Більшість цього запиту покликана забезпечити нагальні потреби, пов'язані з операцією Epic Fury (OEF)», – зазначено у листі. 

Запит також передбачає близько 300 млн доларів на посилення безпеки американських посольств і дипломатичних представництв на Близькому Сході та в Південній Азії після того, як деякі з них зазнали нападів на початку війни.

Наразі Вашингтон і Тегеран дотримуються режиму припинення вогню. Проте в бюджетному листі Білого дому наголошується, що Пентагону необхідно відновити запаси озброєнь, виснажених внаслідок військових ударів.

У середу Трамп зустрівся із сенаторами-республіканцями після того, як раптово скасував церемонію підписання двопартійного законопроєкту щодо зниження вартості житла. Під час обіду на Капітолійському пагорбі він висловив невдоволення голосуванням у Сенаті, яке відбулося напередодні та мало на меті обмежити його військові повноваження.

Хоча резолюція мала переважно символічний характер, вона стала першим випадком, коли Конгрес схвалив документ із вимогою до президента припинити військову операцію.

Минулого місяця фінансовий директор Пентагону Джулс Герст повідомив Конгресу, що на той момент війна коштувала США приблизно 29 млрд доларів. Однак аналітики оборонної сфери та законодавці вважають, що ця оцінка не відображає повного масштабу фінансових втрат і реальної вартості конфлікту.

  • Сенат Сполучених Штатів ухвалив раніше ухвалений у Палаті представників проєкт резолюції, відповідно до якого президент має узгоджувати із Конгресом ведення бойових дій проти Ірану.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies