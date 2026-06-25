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У РФ поскаржилися на дронову атаку на два НПЗ в Уфі

Заводи розташовані за 1500 км від українського кордону. 

У РФ поскаржилися на дронову атаку на два НПЗ в Уфі
Імовірна атака на російсьі НПЗ
Фото: Astra

У Росії поскаржилися на дронову атаку на два нафтопереробні заводи в Уфі, що за близько 1500 км від кордону із Україною.

Про це пише Astra.

У регіоні оголошували про небезпеку БПЛА і запроваджували обмеження на роботу мобільного інтернету.

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Видання пише, що унаслідок ударів нібито пошкодження отримали два нафтопереробні підприємства — «Башнєфть-Уфанефтехім» і, ймовірно, «Башнєфть-УНПЗ» (обидва належать нафтовій компанії «Башнєфть»).

Атаку на регіон підтвердив голова Башкортостану Радій Хабіров. За його словами, атаку «відбили», але «уламки БПЛА впали у промзоні». 

Дим в Уфі
Фото: Astra
Дим в Уфі

Компанія «Башнефть», що входить до складу «Роснефти», керує на цій промзоні трьома потужними нафтопереробними заводами, розташованими фактично впритул один до одного: «Башнефть-Уфанефтехім», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ».

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