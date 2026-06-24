Reuters: Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту бензину

Ідеться про імпорт близько 50 тисяч тонн бензину марки АІ-92.

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Росія веде переговори з Казахстаном щодо можливого імпорту близько 50 тисяч тонн бензину марки АІ-92 через дефіцит пального на внутрішньому ринку, пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За даними співрозмовників, Казахстан має обмежені виробничі можливості порівняно з Росією, тому потенційні обсяги постачання залишаються невеликими.

Водночас у Казахстані наразі спостерігається надлишок бензину, однак ситуація може змінитися через планове технічне обслуговування на Атирауському нафтопереробному заводі, яке заплановане на 26 червня – 20 липня.

Одним із потенційних постачальників може бути НПЗ "Конденсат", який переробляє газовий конденсат із російського заводу "Танеко".

Останній, за даними Reuters, нещодавно зупинив роботу після дронової атаки, що могло вплинути на логістику постачання сировини.

Також розглядається можливість бартерної схеми, за якою Росія могла б постачати авіаційне пальне в обмін на бензин.