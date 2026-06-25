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Франція перехопила танкер «тіньового флоту»

Корабель проходив транзитом біля узбережжя Сицилії.

Франція перехопила танкер «тіньового флоту»
Макрон у Давосі, 20 січня 2026
Фото: EPA/UPG

У вівторок французький флот перехопив танкер тіньового флоту Deliver, який проходив транзитом біля узбережжя Сицилії, порушуючи морське право. 

Про це у соцмережі Х написав французький президент Еммануель Макрон.

«Ці останні дії проти тіньового флоту, проведені лише через кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, ілюструють рішучість європейців. Ми не дозволимо тіньовому флоту уникати санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії. Європа рішуче налаштована. Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити встановлення міцного та тривалого миру в Україні», – зазначив він. 

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