Франція перехопила танкер «тіньового флоту»

У вівторок французький флот перехопив танкер тіньового флоту Deliver, який проходив транзитом біля узбережжя Сицилії, порушуючи морське право.
Про це у соцмережі Х написав французький президент Еммануель Макрон.
«Ці останні дії проти тіньового флоту, проведені лише через кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, ілюструють рішучість європейців. Ми не дозволимо тіньовому флоту уникати санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії. Європа рішуче налаштована. Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити встановлення міцного та тривалого миру в Україні», – зазначив він.
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr